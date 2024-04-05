2028'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İmamoğlu merak edilen konuya açıklık getirdi

Yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 2028 yılında cumhurbaşkanı adayı olabileceğine yönelik bir soruyu cevapladı. İmamoğlu "2019'da yoğurda üflemeyi öğrendim. Şu anda bulunduğum yerdeyim." dedi.

Pazar günü gerçekleşe yerel seçimlerde İBB Başkanlığını yüzde 39.59 oy alan Murat Kurum'a karşı, yüzde 51.14 oy alan Ekrem İmamoğlu kazandı.

"MESAJI ÇOK NET ANLADIK"

Seçimin ardından dün mazbatasını alan İmamoğlu, yeni dönemle ilgili de mesajlar verdi. İmamoğlu, "Sandıktan çıkan mesajı çok doğru anladığımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bizler, vatandaşın iradesi ve talebi doğrultusunda halkçı, icraatçı bir siyaseti, çok daha aktif bir biçimde ve güçlü bir şekilde insanlarımızın çıkarı doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"YOĞURDA ÜFLEMEYİ ÖĞRENDİM"

Gelişmeler takip edilirken Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İmamoğlu, "Dünya basını sizi “2028 yılında Erdoğan’ın karşısına çıkacak doğal cumhurbaşkanı adayı” olarak niteliyor. Siz kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

İmamoğlu, "2019’da yoğurda üflemeyi öğrendim. Allah bilir sözünün bile, ki en çok kullandığım söz, cezasını çektim. Şu anda bulunduğum yerdeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçesi, hatta Türkiye’deki yeni seçilmiş bütün CHP’li belediyelere katkı sunmakta, destek olmakta mecburiyet hisseden, inanılmaz işi olan biriyim. Hiçbir belediyemizin başarısız olmasına tahammülümüz olamaz. Çok işimiz var. Tümden oraya odaklıyım şu anda."