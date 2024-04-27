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2500 kilometre uzaktan gelen tozlar Samsun'u en 'kirli' yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Birkaç gündür çöl tozlarının etkisi altında olan Samsun hafta sonuna 'en sağlıksız' hava kategorisinde giriş yaptı. Sis gibi şehrin üzerine çöken toz bulutu üzerine Bakanlık vatandaşları uyararak "Hassas gruplar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir" ifadelerini kullandı. Kentte hava kirliliği 157 hava kalitesi indeksine yükseldi. 

Geçtiğimiz günlerde yurda giriş yapan toz taşınımı, havanın kalitesini bozdu. Ortalama 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozları, Karadeniz'in en gözde şehri Samsun'da da hayatı olumsuz etkiledi.

Sis gibi şehrin üzerine çöken toz bulutu, dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurla yere düştü.

BAKANLIK UYARDI

Kapalı ve puslu bir havayla hafta sonuna uyanan Samsunlulara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı web sayfasında 'sağlıksız hava' uyarısı yapıldı.

2500 kilometre uzaktan gelen tozlar Samsun'u en 'kirli' yaptı - 1. Resim

'157 HAVA KALİTE İNDEKSİNE YÜKSELDİ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) verilerinde Samsun’un İlkadım ilçesinde hava kalitesi ‘hassas’ durumdan ‘sağlıksız’ seviyeye yükseldi.

2500 kilometre uzaktan gelen tozlar Samsun'u en 'kirli' yaptı - 2. Resim

Hava kirliliğinin 157 hava kalitesi indeksine yükseldiği duyurulan Samsun’da UHKİA’dan tarafından “Hassas gruplar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Genel halkın bazı sağlık etkileri yaşaması muhtemeldir” uyarısı yapıldı.

SON BİR HAFTANIN 'FECİ' GRAFİĞİ

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre Samsun’daki hava kalitesinin son 1 hafta ‘iyi’den, ‘orta’, ‘hassas’ ve ‘sağlıksız’a doğru yükseldiği görüldü.

2500 kilometre uzaktan gelen tozlar Samsun'u en 'kirli' yaptı - 3. Resim

Öte yandan Bafra, Canik ve Tekkeköy ilçelerinin hava kalitesi de 'hassas' seviyede olduğu sayfada yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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