2500 kilometre uzaktan gelen tozlar Samsun'u en 'kirli' yaptı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Nisan 2024 10:19 - Güncelleme: 27 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Birkaç gündür çöl tozlarının etkisi altında olan Samsun hafta sonuna 'en sağlıksız' hava kategorisinde giriş yaptı. Sis gibi şehrin üzerine çöken toz bulutu üzerine Bakanlık vatandaşları uyararak "Hassas gruplar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir" ifadelerini kullandı. Kentte hava kirliliği 157 hava kalitesi indeksine yükseldi.