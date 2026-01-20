İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü "tefecilik" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.

Çalışmalar sonucunda ekipler, bir kişinin aldığı borcu ödemesine rağmen 3 ev, dükkan, arsa ve 15 aracının şüpheliler tarafından haksız şekilde elinden alındığını belirledi.

21 ZANLI GÖZALTINDA

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

