Bakırköy'de bir sitenin otoparkındaki iki araçtan 30 milyon doların çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin, olaydan önce aynı siteye iki kez girerek keşif yaptığı belirlendi. Üçüncü girişte hırsızlığı gerçekleştiren zanlıların, sahte plakalı araç kullandığı ve güvenlik kamera kayıtlarının da silindiği tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

2 DEFA KEŞİF YAPMIŞLAR!

Öte yandan soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Şüphelilerin olaydan yaklaşık 4 dört gün önce lüks bir otomobille siteye 2 defa giriş yaparak keşif yaptıkları, daha sonra bir site sakininin binaya giriş yapmasıyla açılan bariyerden hızlıca otomobille içeriye girerek hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin kullandıkları araçların plakasının sahte olduğu tespit edildi.

KAMERA KAYITLARI SİLİNMİŞ

Ekipler, olayla bağlantısı olduğunu değerlendirilen şüpheli K.K.'nın gözaltına alınmasının ardından yaşadığı sitenin de güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüpheliye ait giriş-çıkış görüntülerinin silindiği anlaşıldı.

Aralarında site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 şüphelinin bu kayıtları sildiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Evinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar çıkan şüpheli K.K, emniyetteki ifadesinde, tekstil işi yaptığını, paraların bir kısmının ticaretten, bir kısmını da ev satışıyla eşinin altınlarını bozdurması sonucu elde ettiğini beyan etti.

Gözaltındaki şüphelilerden R.S. (34) ise "Çuval paylaştıklarını gördüm, ama para olduğunu bilmiyordum. Ben para almadım." şeklinde ifade verdi.

Şüphelilerin tamamı emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti.

BİLAL DURMAZ'IN İFADESİ

Mağdur Bilal Durmaz ise çalınan parasının kaynağına ilişkin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince olay günü alınan ifadesinde, "Ailem hakkında devam eden soruşturma (kara para aklama) dosyası kapsamında bankaların uyum mevzuatı kapsamında yürüttüğü çalışma sebebi ile hesap açılışlarında ve mevcut hesaplarda yapılan işlemlere getirdikleri kısıtlama sebebi ile yeni hesap açılışı, nakit para çekimi, eft-havale işlemleri yapamadığım için bankalarla hiçbir şekilde çalışmam mümkün olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Durmaz, "2025 yılı kasım ayında Büyükçekmece'de yaklaşık değeri 1,5 milyon dolar olan evimin satışından elde ettiğim para da bu miktarın içerisindedir. Ayrıca bir firmayla 2025 yılının 3. ayından itibaren yaptığımız parite işlemlerinden elde edilen 21,5 milyon avro karşılığı dolar da hırsızlığa konu paranın içerisindeydi. Bahse konu 21,5 milyon avro karşılığı 25,5 milyon dolar para aynı firmaya aittir. Bahse konu firma ithalat ve ihracat işlemleri yapmaktadır." şeklinde beyanda bulundu.

Tutarlar toplandığında 30 milyon dolar elde edildiğini kaydeden Durmaz, "Mestur Döviz ünvanlı firmamda parayı tutamamamın sebebi kısa süre önce dükkanımı taşımam ve yeni dükkanımda tadilat işlemleri olmasıydı. İnşaat işleri olduğu için güvenli bulmadım, evde tutamamamın sebebi de taşınma sürecinde olmamdır. Sitemize kurye dahi giremezdi bu nedenle araçlarımın bulunduğu yeri çok güvenli buldum." diyerek ifade verdi.

30 milyon dolarlık soygunda film gibi plan! Keşif üstüne keşif, sahte plaka, silinen kameralar...

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

"Mağdur" sıfatıyla ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, Tahtakale'deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır, yaşadığı sitenin otoparkındaki 2 araçta muhafaza ettiğini beyan etmişti.

Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobille gelen şüphelilerin park halindeki araçtan kendi araçlarına paketler taşıdıkları belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların geliş ve gidiş güzergahını inceleyen ekipler, hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri ve olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen bazı şüphelileri tespit etmişti.

Polisin İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 7 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 4 şüpheliyi daha gözaltına almış, böylece gözaltı sayısı 11'e yükselmişti.

Şüphelilerden K.K'nin Kocaeli'nde yakalandığı, E.K'nin ise eşi K.K'ye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Ekiplerce R.S'nin Antalya'da yakalandığı öğrenilirken, şüphelilerden Ş.K. ile 17 yaşındaki E.K'nin ise daha önce olay yerine gelerek keşifte bulundukları anlaşılmıştı.

Ayrıca şüphelilerden E.Ç. ile O.D'nin, K.K'nin yaşadığı sitede güvenlik görevlisi oldukları, şüpheliler M.G, R.K. ve B.B'nin de aynı sitenin yöneticileri oldukları bilgisine ulaşılmıştı.

Öte yandan, emniyette yapılan sorgulamalarda daha önce çeşitli suçlardan R.S'nin 4, Ş.K'nin 3, 17 yaşındaki E.K'nin 14, Ö.F.S'nin 4, M.G'nin 7, B.B'nin ise 2 kaydı olduğu belirlenmişti.

