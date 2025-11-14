Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile asrın inşa çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi. 350 bininci konutun teslim töreni ağır yıkımın izlerinin silindiği Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde devam eden çalışmalar örnek şehirlerin kurulmasıyla tamamlanma aşamasına geliyor. Devasa şantiyeler artık örnek uydu kentlere, yıkılan şehir merkezleri yeniden ayağa kalkmanın sembolü olan meydanlara dönüşüyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle tarifsiz acıların yaşandığı topraklar şimdi geride kalanlar için yeni hikayelere kapı aralıyor.

350 BİNİNCİ ANAHTAR ADIYAMAN’DA TESLİM EDİLECEK

6 Eylül’de Malatya’da düzenlenen törende teslim edilen konut sayısı 304 bin 836’ya ulaştı. Böylece konutların yüzde 70’i tamamlanıp teslim edilmiş, hak sahibi 3 depremzededen 2’si yuvasına kavuşmuş oldu. Saatte 23, günde 550 konut üretimi hızıyla devam eden çalışmalarda artık son viraja girildi. Bölgede 50 bin konut daha tamamlandı. 350 bininci konut teslim töreni bu ay içinde Adıyaman’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılacağı törenle yapılacak.

ADIYAMAN’DA 38 BİN 157 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLDİ

350 bininci konut teslim törenine ev sahipliği yapacak olan Adıyaman, depremde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde büyük bölümü yeniden inşa edilen Adıyaman, asrın inşa seferberliğinin simge şehirlerinden biri oldu. Kentte bugüne kadar 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 157 bağımsız bölüm teslim edildi. Adıyaman’da yıl sonunda 30 bin 835’i konut, 2 bin 580’i iş yeri ve 10 bin 158’i köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 bağımsız bölümün yapımı tamamlanmış olacak.

ŞEHRİN MERKEZİ YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Emlak Konut GYO, Adıyaman merkezde 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1126’sı konut, 1213’ü dükkan, 820’si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümü inşa ediyor. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 çocuk evinin inşası da sürüyor. Yıkımın sembolü olan şehir merkezi bu çalışmalar sayesinde artık modern ve sağlam şehirciliğin simgesine dönüşüyor.

100 BİN KİŞİYE YUVA OLAN İNDERE İÇİN DAĞLAR DELİNDİ

Yine Emlak Konut, Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi olan Adıyaman İndere’de 5 milyon metrekare alan (700 futbol sahası kadar) üzerine 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini inşa ediyor. Fay hatları dikkate alınarak Karadağ olarak anılan bölgede kayalık zeminde kurulan devasa şantiyede inşaatların büyük bölümünü tamamladı. Bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yeri teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere’de 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçi çalışıyor. İndere artık mühendislik harikası uydu kente dönüşüyor.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede 148 bin 147 konut/iş yeri daha inşa ediliyor. Bu konutların yapımının tamamlanmasıyla birlikte yıl sonunda 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri, 62 bin 817’si köy evi olmak üzere toplam 453 bin bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak ve afet konutlarının yapımı tamamlanacak.

Bugüne kadar deprem bölgesinde 46 bin 105 köy evi teslim edildi. Yıl sonu ise bu sayı 62 bin 817’e yükselecek. Teslim edilen iş yeri sayısı 8 bin 907’ye yükseldi. Yine yıl sonunda bu sayı 31 bin 307’ye yükselecek.

TÜRKİYE'NİN ÇEVRE UZUNLUĞU KADAR ALTYAPI ÇALIŞMASI

Deprem bölgesinde 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapı çalışması yürütülüyor. Bir yandan evler iş yerleri inşa edilirken diğer taraftan şehirlerin zarar gören atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenileniyor. Yeni inşa edilen bölgelere altyapı hizmeti götürülüyor.



GÖZDE NUR BAYAR

