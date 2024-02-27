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    56 ilde 'Kafes-49' operasyonu! 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ali Yerlikaya, Operasyon, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kafes-49' operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

    Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi eklendi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 56 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-49'a dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

    "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız" diyen Bakan Yerlikaya, tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

    İŞLENEN SUÇLARI BİR BİR SAYDI

    Sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yapan Yerlikaya, paylaşımında şu detaylara yer verdi:

    "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya,  Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van,  Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-49' operasyonları düzenlendi. 

    Operasyonlarda şüphelilerin; Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Parada Sahtecilik, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

    Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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