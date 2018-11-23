Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kültür köklerimizde de cinsiyet ayrımcılığı yoktur." dedi. "Dün kadını en bayağısından bir meta olarak kullanan zihniyetin bugün kadını yine meta anlayışıyla ama bu defa eşitlik ambalajı içinde kullanıyor olması bizim için şaşırtıcı değildir" diyen Erdoğan, "Asırlar boyunca insanları boyunlarına, ayaklarına, kollarına zincir vurarak kitleler halinde mal gibi satan ve çalıştıran, bunlar için de kadınları ve çocukları daha da aşağılayan bir dünyanın kodları bize ait değildir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Aile kurumunun güçlü olmadığı toplumun geleceği kadun için de erkek için de aynı derecede karanlıktır. Kadını ve erkeği ısrarla insan sıfatının üstünde haklara tabi tutma gayretleri sonradan ortaya çıkmıştır. Kadına ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. Fıtratın gereği yaratılanlara aynı gözle bakmaktır. Kültür köklerimizde de cinsiyet ayrımcılığı yoktur.

Kadın hakları, çocuk hakları hatta hayvan hakları tartışmalarının arkasında yaşanmış çok fazla ihlaller, yanlışlar vardır. Bizim tarihimizde hamdolsun acı kırılmalar bulamazsınız. İnancımız da, kültürümüz de buna izin vermez. Eksiklerimiz varsa konuşmamız doğaldır. Bunu yaparken hareket noktamız, kendi tarihimiz, kendi kültürümüz değil de batı dünyası olursa doğru yere varamayız. Dün kadını meta anlayışı olarak kullananların, bugün eşitlik adı altında meta olarak kullanması bizim için şaşırtıcı değildir.

YANLIŞLARIMIZI KENDİ İÇİMİZDE TARTIŞARAK DOĞRU BULACAĞIZ

Türkiye'nin son 200 yılında kadın hakları meselesinde de savrulmalar yaşadık. Asırlar boyunca insanların ayaklarına, boyunlarına zincir vurarak satanların kodları bize ait değildir. Cenneti annelerin ayaklarının altına seren, kadınlara sultan yakıştırması yapan bir milletin böyle bir referansı olamaz.

Biz kendi meselelerimizi kendi gerekçelerimiz içinde tartışarak doğru yolu bulacağız. Ülkemizdeki kadın hareketlerinin birçoğunun karşılık bulmaması hareket noktalarının yanlışlığından kaynaklanıyor. KADEM, doğru referanslarla işe başladığı için böyle başarılara imza atabilmiştir.

KADINLARIMIZIN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖRDÜK

Dezavantajlı kesimin bir yerlere gelebilmesi için çok emek harcadık. Siyasetin her alanında kadınlarımıza yer açmaktan, onlarla yürümekten şahsım adına hep şeref duydum. İlk Beyoğlu'ndaki seçim kampanyamızdan bu yana kadınlarımızın neler yapabileceğini gördük. AK Parti’nin en büyük başarılarından biri kadına, çocuğa, yaşlıya, engelliye özel önem vermesidir.

SAYI YETERLİ OLMAMAKLA BİRLİKTE

Meclis'in yüzde 17,5'ini kadınlar oluşturuyor. Meclis’teki kadın milletvekili sayısı yeterli olmamakla birlikte rekor seviyededir. Meclis’te 53’ü AK Partili 104 kadın milletvekili bulunuyor.

AK Parti döneminde kadınların istihdama katılma oranı yüzde 28’den yüzde 38’e, istihdamdaki kadın oranı da yüzde 21’den yüzde 30’a yükselmiştir.

Kadınlara sadece iş hayatında adalet sağlamakla kalmadık. Kadına şiddetin her türlüsünü en ağır şekilde cezalandırma yoluna gittik. Dul kalan kadınlarımızı özellikle gözettik. Hiçbir kadınımızın korunaksız kalmaması için önlemlerimizi aldık.

BİZ BİR NUMARAYIZ

Okullaşmada cinsiyet ayrımını neredeyse sıfırladık. Ailenin korunması için de çok önemli adımlar attık. Aile sosyal destek programları, aile öğretim programlarını hayata geçirdik. Gençlerimize çeyiz desteği ile yardımcı oluyoruz. Yaşlılarımızın ve engellilerimizin evde bakımını teşvik ederek hayatlarını daha huzur içinde geçirmelerini sağlıyoruz. Batı'da bugün bizim yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren bir başka ülke yoktur, biz bir numarayız.