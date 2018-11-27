Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Cizre, Silopi, İdil ve Uludere ilçelerindeki 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adresleri ve üst aramasında örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.