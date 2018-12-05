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KPSS sorularının sızdırılması davasında istenen cezalar belli oldu
05.12.2018 - 14:13 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan 66'sının "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından, 24'ünün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Etiketler : KPSS,
591995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591995.aspx
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