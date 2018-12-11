AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’nin babası Halil Menekşe, Kayseri’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında acı haberi alan Milletvekili Menekşe'nin babasının cenazesini almak üzere Ankara’dan Kayseri’ye hareket ettiği öğrenildi.
AK Partili vekilin acı günü
11.12.2018 - 01:27 | Son Güncelleme: 11.12.2018 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’nin babası Halil Menekşe tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : yücel menekşe,
592830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592830.aspx
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