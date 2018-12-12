Muş “Bu olay hukuka intikal edecek. Bu milletvekiliyle alakalı Genel Kurul’da hiçbir şey söylemedim, söylemeyeceğim de. Bundan sonra yargı yoluna gideceğim. Kişisel haklarımı sonuna kadar hukuk nezdinde savunacağım. Bu konuda avukatlarıma da gereken talimatı verdim. Onlar da bir dava açacaklar. Bu işin sonuna kadar gideceğim” dedi. Böyle bir küfrün, Gazi Meclis’in ağırlığına yakışmadığını belirten Muş, yaşanan olay karşısında İYİ Parti Grubu’nun tutumunu da eleştirdi. Muş “Kendilerinin bir milletvekilinin bu kadar galiz bir küfür edip, Meclis İçtüzüğüne göre bir ceza verileceği zaman yine milletvekillerinin lehinde oy kullanmalarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum” değerlendirmesini yaptı.
AK Partili Muş yargıya gidiyor
12.12.2018 - 06:54 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda çıkan tartışmada kendisine yönelik küfürlü ifade kullanan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’e dava açacağını bildirdi.
Etiketler : AK Parti,Mehmet Muş,TBMM,
593029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593029.aspx
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