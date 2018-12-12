Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş “Bu olay hukuka intikal edecek. Bu milletvekiliyle alakalı Genel Kurul’da hiçbir şey söylemedim, söylemeyeceğim de. Bundan sonra yargı yoluna gideceğim. Kişisel haklarımı sonuna kadar hukuk nezdinde savunacağım. Bu konuda avukatlarıma da gereken talimatı verdim. Onlar da bir dava açacaklar. Bu işin sonuna kadar gideceğim” dedi. Böyle bir küfrün, Gazi Meclis’in ağırlığına yakışmadığını belirten Muş, yaşanan olay karşısında İYİ Parti Grubu’nun tutumunu da eleştirdi. Muş “Kendilerinin bir milletvekilinin bu kadar galiz bir küfür edip, Meclis İçtüzüğüne göre bir ceza verileceği zaman yine milletvekillerinin lehinde oy kullanmalarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum” değerlendirmesini yaptı.