Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü askeri tırlar, Hassa-İslahiye kara yoluna doğru seyir haline geçti. Askeri araçların güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametine doğru ilerlediği görüldü.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
17.12.2018 - 14:17 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı bir süre önce Hatay'a getirilen askeri araçlar, Gaziantep'e doğru hareket etti.
Etiketler : hatay,suriye sınırı,haberler,
593854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593854.aspx
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