Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü askeri tırlar, Hassa-İslahiye kara yoluna doğru seyir haline geçti. Askeri araçların güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametine doğru ilerlediği görüldü.