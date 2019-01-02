Alınan bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçearası Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 50 gümüş sikke, tarihi değeri olduğu tespit edilen 3 altın ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki E.Ç, A.D. ve C.Ö. gözaltına alındı. Ele geçirilen sikke ve altınların Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.