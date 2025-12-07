Denizli merkezli 6 ilde yapılan operasyonlarda birliktelik ilanları üzerinden dolandırıcılık yapan 25 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Dolandırıcıların bu ilanlar üzerinden 33 kişiyi dolandırdığı ve 1 milyon 492 bin 150 lira topladığı ortaya çıktı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli, İstanbul, Antalya, Isparta, Bursa ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

33 kişiyi dolandırıp 1 milyondan fazla topladılar

FİZİKİ TAKİP ELE VERDİ

İnternet sitelerinde birliktelik ilanları vererek ilanlara başvuranları dolandıran şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

16 şüpheli tutuklandı

1 MİLYONDAN FAZLA PARA TOPLADILAR

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda toplamda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 33 kişiyi toplam 1 milyon 492 bin 150 lira dolandırdığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı, 16'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda dolar ve eurolar bulundu

