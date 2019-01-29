Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan  bylock kullanıcısı  olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında Ankara  ilinde   29/01/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu belirlenen 11 şüpheli yakalanmış olup gözaltı kararı verilen diğer  FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.