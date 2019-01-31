Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı Sabahattin Önkibar. Uzun yıllar elinizdeki gazetenin Ankara temsilciliğini yaptı. İhlas’ın bütün maddi imkânlarından faydalandı. İhlas’ta çalıştığı için basın ve siyaset dünyasında adam yerine kondu. Foyası ortaya çıkınca sepetlendi.

O gün bugündür hınç ve kinle İhlas’a saldırıyor. İhlas’ın yöneticileri kendisini muhatap almadığı için de çıldırıyor. Yalan, yanlış ve iftiralarla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Kimin İhlas ile bir meselesi varsa onlara yalanlardan dal uzatıyor.

İki haftadır İhlas hakkında karalama kampanyası yürüten Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay da Önkibar’ın hezeyanlarına sarıldı. Önkibar “Tansu Çiller döneminde İhlas zor durumdaydı. Bir büyük torba dolusu doları bizzat Fetullah Gülen, Ören’e götürdü” diye yalan açıklamada bulundu. Sözcü pazar günü bunu manşet yaptı.

YALANIN PARASI

Önkibar’ın iftirasının karşılığını Akbay’dan bir çanta dolusu parayla aldığı belirlendi. Edindiğimiz bilgiye göre Sözcü’nün 80 yaşındaki patronu Akbay, Önkibar’a istediği iftirayı atması karşılığında tam 350 bin lira verdi. Ödeme, gazeteden değil İzmir Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bir müteahhit üzerinden yapıldı. Hem de elden ve nakit olarak. Sabahattin Önkibar, kurye ile geçtiğimiz cumartesi akşamı İzmit’teki bir kafede buluştu ve parayı aldı.

İŞTE O KONUŞMA

Sabahattin Önkibar, kendisine 0531XXXXXXX numaralı telefon üzerinden konum atan kuryeye “Merhaba, burada mı görüşeceğiz” diye sordu. Kurye “Merhaba. Evet Sabahattin Bey. Hediye yanımda bilginiz olsun. Başak Hanım iletmiş” dedi.

Bunun üzerine Önkibar “Başak Hanım’a iletmiştim, Çağdan Müh. değil mi” şeklinde sordu. İkili yer ve zaman konusunda anlaştı. Görüşme gerçekleşti ve para Önkibar’a teslim edildi. Yalanın bedeli ödendi ve sözde röportaj ertesi gün gazetede yayınlandı. FETÖ’nün oyuncağı hâline gelen Sözcü’nün patronu bu kirli pazarlığın da ortaya çıkmayacağını sandı. Ama yine yanıldı.