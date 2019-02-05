Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bank Asya’nın 2015’te TMSF’ye devredilmesinin ardından CHP, bankanın kapanmaması için adeta etten duvar örmüş, eylemler yapmıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği destek açıklamalarına onlarca vekil eşlik etmişti. İşte arşivlerde yer alan o açıklamalar:

KEMAL KILIÇDAROĞLU: “Hiç kimsenin can ve mal güvenliği ve emniyeti yoktur. Bank Asya bunun tipik bir örneğidir.”

AKİF HAMZAÇEBİ: “Bank Asya, batırılmak için TMSF’ye devredildi. Bu saldırı, zamanın Başbakanı Erdoğan tarafından başlatıldı.”

HALUK KOÇ: “Bank Asya kararı ne hukuki bir karardır, ne de ekonomik bir karardır. Bu tamamen siyasi bir karardır.”

BÜLENT TEZCAN: “Türkiye’de hukuk, sermaye ve girişimci güvencesi kalmadı. Piyasalar ve ekonomi olumsuz etkilenecek.”

LEVENT GÖK: “Hukuksuz her türlü iş yapılıyor.”

SELİN SAYEK BÖKE: “Sermayesi yeten bankaya el koymak gasptır.”

MAHMUT TANAL: “TBMM Başkanlığı’na dilekçe verip, maaşımın Bank Asya’ya yatırması için talimat vereceğim. Hodri meydan!”

FAİK ÖZTRAK: “Bank Asya müşterilerine önerim; eğer zarara uğrayacak olurlarsa gerekli hukuki işlemi yapın. Şüpheniz varsa BDDK ve TMSF’ye dava açın.”

ELİF DOĞAN TÜRKMEN: “Bu karar bankacılık sistemine tehdittir ve hukuki bir temeli yoktur. Banka geçen süreçte kâr etmiştir.”

SEZGİN TANRIKULU: “Bank Asya’ya hukuksuz şekilde el koymak hukuk devletinin sonudur. Bu bedel Erdoğan’a ve o karara imzası olan herkese geri dönecektir. Ben el koyma kararının Danıştay’dan geri döneceğini düşünüyorum.”

BÜLENT KUŞOĞLU: “Başkanın BDDK ile fazla ilgisi yok.”

ATİLLA KART: “Türkiye’de hukuk ve kanun güvenliği kalmadı. Artık her şey kanunsuz emir ve talimatlarla ve intikam operasyonları gerçekleştiriyorlar”

MEHMET BEKAROĞLU: “Ali Babacan, ‘ortaklık ve yönetim yapısı ile faaliyetlerde yaşanan sorunlar’ demiş. Külahıma anlat! BDDK’nın Bank Asya’ya el koyması hukuksuz bir karar.”

FARUK LOĞOOĞLU: “Bu mali ve idari değil, tamamen siyasi karardır. Bank Asya kurban oldu.”

UMUT ORAN: “Talimatı Erdoğan mı verdi?”

ENSAR ÖĞÜT: “Bank Asya en titiz çalışan bankalardan birisidir. Dört dörtlük çalışmalar yaptılar.”

CHP'li vekil bile isyan etmişti

CHP milletvekillerinin Bank Asya’yı kurtarmak için verdikleri destek, o dönem parti içinden de tepki görmüştü. CHP İstanbul milletvekili Faik Tunay katıldığı bir programda, “Bank Asya’ya el konulmuş, CHP’de bugün solcuyum diye geçinen milletvekilleri var, bunlar Bank Asya’ya para yatırma yarışına girmişler” eleştirisinde bulunmuştu.