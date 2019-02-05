Olay 2 Mayıs'ta Beykoz'da meydana gelmişti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen Mehmet Ali Sadıkoğlu, otopark yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü defalarca bıçaklayarak yaralamıştı.
Saldırıdan sonra kaçan Sadıkoğlu, 16 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Sanık hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Davanın 7 Eylül'deki ilk duruşmasında tahliye edilen sanık hakkında ikinci celsede adli kontrol kararı verilmişti.