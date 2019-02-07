Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Deng Li, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Deng Li’nin eşi ve mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Büyükelçisini kabul etti
07.02.2019 - 14:37 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan,Çin Halk Cumhuriyeti,Büyükelçi Deng Li,
602995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602995.aspx
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