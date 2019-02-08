Ankara'dan Adana'ya karayoluyla gelen MHP lideri Bahçeli, kentin girişinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ve MHP il teşkilatı tarafından karşılandı. Karşılama sırasında çiçek takdim edilen Bahçeli, ardından konaklayacağı otele geçti. Bahçeli, yarın MHP'nin 50'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılacak.