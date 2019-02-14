Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir (Hariç) - Kütahya - Balıkesir hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında Balıköy - Gökçedağ istasyonları arası demiryolu hattına 15 Şubat 2019 tarihinden itibaren 27 bin 500 Volt yüksek gerilim verilecektir. Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" uyarısı yapıldı.