Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İvrindi, Bandırma, İzmir ve Erdek'te yaptıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yaptıkları operasyonlarda 1'i astsubay 4 kişiyi yakaladı. İzmir ve Bandırma'da yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 2 FETÖ şüphelisi ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
21.02.2019 - 10:20 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 4 kişiden 2'si adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,FETÖ,PDY,
606069 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606069.aspx
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