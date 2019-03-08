Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

- Dili, ırkı nedeniyle nasıl insanları tasnif edemezsek, cinsiyetine göre de ayıramayız.

- Kadınlara yapılan adaletsizlikler kimi zaman din ya da kültür kılıfına büründürülüyor.

- Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınlara haksızlık yapılmıştır.

- Kimi zaman en yakınımzıdakilere karşı karşıya gelme pahasına hep kadınların tarafında yer aldık.

- Anadolu kadını bu topraklar gibi çilekeştir, kurucudur, yapıcıdır.

- Hayatta ne varsa bir tarafında erkek bir tarafında da kadın vardır.

- 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızı ömrümüz boyunca şükranla yad edeceğiz.

- AK Parti'nin kadın kollarında bizim 4.5 milyon kadın üyemiz var.

- Son seçimde Meclis'te kadın temsili 104 milletvekili oldu.

- Aile kurumumuz en çok sahip çıkmamız gereken bir değerimizdir. Batı dünyası aile kurumunu yıktı. Aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılarla karşı karşıyayız. Çarpık toplumsal ilişkilerine baktığımızda hepsinin önce aileyi hedef aldığını görüyoruz. Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor.

- Kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik sayısız hizmetle milletimizin yanındayız.