Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararına ilişkin yapılan açıklamada, "AP tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir." denildi.

Açıklamanın devamında "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) Söz konusu tavsiye kararı bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir. AP'nin Türkiye'ye ilişkin tutumu, Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri, etkileşimi ve diyaloğu geliştirmek olmalıdır." ifadeleri yer aldı.