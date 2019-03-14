Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hakkındaki "sahte senet" iddiaları üzerinden Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini eleştirdi.

"Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha önce iki kez ret yemiş, geçmişte belediye başkanlığı yaptığı yerde bile yüzde 10'u zor bulan birini aday yaptılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler.

Bay Kemal, Meral Hanım siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi söylemeye gerek yok. Üzülerek söylüyorum ki Saadet de onlarla beraber. Ezanımıza tahammül edemeyenler bunlar. Utanmadan CHP'nin sözcüsü onlar düdükleri polise karşı öttürdüler diyor. Siz kimi kandırıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"17 yıldır olduğu gibi yine sizlere mahçup olmayacağız. Altındağ'daki vizyonu 31 Mart'tan itibaren Yenimahalle'ye taşıyacağız. Büyükşehir adayımız Mehmet Özhaseki'yi anlatmaya gerek duymuyorum. Belediyecilikte sembol bir isimdir. 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığ yaptı. Sonra parlamentoya aldık beraber yolculuğa çıktı. Mehmet Özhaseki kardeşimize tecrübesi sebebiyle Çevre Şehircilik Bakanı yaptık. Özhaseki çukurların kanalların açıldığı Doğu ve Güneydoğu'da büyük bir mücadele verdi. Ankara'ya tecrübe yakışır. Yenimahalle'ye vizyon yakışır.

"DOĞUDA BÖLÜCÜ, BATIDA ATATÜRKÇÜ"

Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular. CHP'nin başındaki zat Ankara'da bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Yanındaki hanım da vatan millet edebiyatı yapıyor. HDP'nin Ankara'da neden aday çıkarmadığını niçin anlatmıyorlar.

Türkiye'nin bekasına ilişkin bir tek sözleri yok. Böyle bir muhalefet olur mu? Ülkesini düşünmeyen Yenimahalle'yi düşünür mü? 31 Mart'ta bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi? El ele verip Ankara'yı ayağa kaldırmamız lazım. Bugüne akdar Ankara'yı biz yönettik. Diyoruz ki devam inşallah.

"İŞGAL HAREKETİNE GİRİŞMEK İSTEDİLER"

Toplantı ve yürüyüş kanununa göre izin almak zorundalar. Sordum müracaat edilmemiş. İstiklal Caddes'ne farklı ara sokaklardan girerek işgal hareketine girişmek istediler."