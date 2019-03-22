Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekmeköy, İstanbul’da Anadolu Yakası’nın en büyük ilçelerinden... 2009’da kurulan semti iki dönemdir Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yönetiyor. Eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar birçok alanda yatırım yapan Poyraz, 31 Mart mahallî seçimleri için yeniden aday... Yaptığı çalışmaların sonunda aldığı dualarla işlerinin kolaylaştığını ifade eden Ahmet Poyraz projelerini gazetemize anlattı. Poyraz şunları söyledi: Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. ­­­­Üçüncü dönemimiz için planladığımız çalışmalar sadece Çekmeköy halkı için değil, bütün İstanbul için hazırlandı. İstanbul’un nefesi konumundaki Çekmeköy’ümüze doğa turizmi kazandırarak ilçe ekonomimize de yeni bir alan açacak, istihdam alanlarını çoğaltacağız. Bu süreçte ise en büyük şansımız Binali Bey...

ÇEKMEKÖY METROSU BÜYÜYOR

Kullanıma açılan Üsküdar-Çekmeköy metro hattının ardından planlanan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun çalışmaları sürüyor. Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğine sahip M5 Çekmeköy-Üsküdar metrosu Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen bir törenle kullanıma açıldı. Bu hat, geçen kısa süre içinde Brüksel merkezli Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinin yaptığı araştırmalar sonucunda yolcu taşıma kapasitesi ile dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci oldu. M5 hattın devamı olarak projelendirilen Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının çalışmaları, Yenidoğan-Hastane metro hattı ile birlikte devam ediyor. Yenidoğan, Taşdelen, Güngören, Aydınlar, Sarıgazi duraklarıyla Sultanbeyli-Çekmeköy-Üsküdar metro hattına bağlanılacak. Dudullu istasyonunda Bostancı hattı ile entegre olan hatla, Marmaray bağlantısı sayesinde Avrupa Yakası’na kolay ve hızlı ulaşım sağlanacak.

ÇOCUK EVLERİ

Eskiden evlerde anneanneler, babaanneler, dedeler olur torunlarla onlar ilgilenirdi. Günümüzde evler büyüdükçe aileler küçüldü. Nineler, dedeler uzakta oturuyor; anneler de işleri çıktığında çocuklarını nereye bırakacaklarını bilemiyorlar. Belediye olarak ailelerimize çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri gündüz çocuk evleri açacağız.

MİLLET BAHÇESİ

­­­Çekmeköy Millet Bahçesi ve Yaşam Merkezi ile vatandaşlar yeni bir yeşil alana kavuşuyor. Proje, Merkez Mahallesi’nde 60 bin metrekare alanda hayata geçirilecek.

PLANLARIMIZ 100 YILLIK

"Yüz sene sonrasını düşünerek planlar yapıyoruz” diyen Ahmet Poyraz şunları söyledi: Ulaşım, eğitim, sağlık, yeşil alan, sosyal belediyecilik, kültür sanat ve spor gibi başlıklar altında yüzlerce yatırım yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Enerji konusunda dışa bağımlılığın en aza indirilmesi için yeni projelerimiz de var. Bunlardan biri Enerji Köy ve Kongre Merkezi... Millî enerji politikamız çerçevesinde çalışma geliştirildi. Merkezin içinde ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacak Anadolu Yakası’nın en büyük kongre merkezi de yer alacak. Laboratuvarlarda sürdürülebilir enerjiye dair projeler üretilecek, enerji kütüphanesinde tarihi ile ilgili bütün kaynaklara ulaşılabilecek.

TARIM VE TURİZM BİR ARADA

Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde şehirliler için bir doğa ve kültür aktivite alanı olarak planlanan ‘Anadolu Köy’ projesi ile sadece ilçe sakinleri değil il ölçeğinde bir yeni yaşama merkezi oluşturuyor. Ürünlerin tohumundan pazarlanmasına kadar bütün aşamaların insan sağlığına doğrudan etkisinin anlaşılmasının ardından, natürel ürüne yönelim daha da arttı. Şehirleşmeyle kaybedilen bu değerleri İstanbulluların hayatına geri döndürmek için planlanan proje ile tarım ve turizm bir araya geliyor.

HASTANE HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi’nde yapımı tamamlanan 200 yataklı Çekmeköy Devlet Hastanesi Poliklinik hizmetleri vermeye başladı. Hastanede görev yapan hekimleri ve tedavi için hastanede bulunan vatandaşları ziyaret eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Çekmeköy’de yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemiz için son derece önemli olan bir sağlık yatırımı da tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. Çekmeköy Belediyesi mahallelerden hastaneye ücretsiz servislerle ulaşım sağlıyor. Çekmeköy Belediyesi artan nüfusa bağlı olarak mahallelere yeni kültür merkezleri kazandırmak için çalışmalara başladı. Yeni kültür merkezleri; Şahinbey Caddesi, Hamidiye ve Sırapınar Mahallelerinde yapılıyor.

EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANACAK

Kadın gücünü ekonomiye kazandırmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak için geliştireceğimiz proje ile kadınlara evde üretim yapma imkânı sağlanacak. Bugüne kadar yaptıkları elişlerini tüketiciye ulaştırma imkânı sunduğumuz projeler, büyük firmalarla yapılacak iş birlikleri ile kurumsallaşacak. İlçemizde faaliyet gösteren firmalarımızın üretim alanlarını evlere taşıyacağız. Taşdelen şehir kütüphanesi ve yaşam merkezi inşa edilecek. Taşdelen Şile yolu kenarında yapılacak proje ile gençlik ve kadın merkezlerini bir araya getirecek. 47 bin m²’lik bir alanda yapılması planlanan kompleks şehir kütüphanesi ve kadın merkezi olarak iki bölümden oluşuyor.

ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUL YAPILACAK

Çekmeköy Belediyesi, engelli çocukların eğitim görmeleri için özel donanımlı okul yapıyor. Belediye arsasında bütçesinin büyük kısmı belediye tarafından finanse edilen, hayırsever iş adamı desteği verdiği inşaat çalışmaları tamamlandığında bina Millî Eğitim Bakanlığına devredilecek. 5 bin 561 metrekarelik alanda üç kat üzerine kurulan okulda; 16 derslik, havuz, beden eğitimi sınıfları, resim ve müzik atölyeleri için sınıflar, yemekhane, mutfak, soğuk hava deposu bulunuyor.

YÜZME HAVUZLU SPOR KOMPLEKSLERİ

Ekşioğlu, Çatalmeşe, Nişantepe Reşadiye Mahallelerinin orta noktasına inşa edilecek Alemdağ Spor Merkezi ve Taşdelen bölgesine hitap edecek Taşdelen spor merkezinde; yarı olimpik yüzme havuzu, salon sporları için alanlar yer alacak. Sırapınar Mahallesi’nde planlanan Sarapınar doğa sporları merkeziyle, yemyeşil doğanın içinde spor ve kamp imkânı sunacak. Proje ile Sırapınar göletinin etrafında yapılması planlanan projeyle, tamamen doğaya uygun olarak; bisiklet yolları, yürüyüş yolları, botanik bahçeler ve sosyal tesis yapılacak. Tesisin arka cephesinde gençler için macera parkı, izciler için kamp alanları yer alacak.