Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, Basra Valisi Esad el İdani ile Basra Valiliğindeki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, kendilerine gösterilen misafirperverlik için Vali İdani'ye teşekkür ederek Basra'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Irak ve tüm bölge için Basra'nın stratejik önemini bildiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Basra'nın sahip olduğu bu stratejik önem ve potansiyelle Irak'ın ekonomik başkenti olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için Vali İdani'nin belirttiği projelerin hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki Basra ve Irak, Körfez ve Avrupa arasında bir ticaret ve ulaşım merkezi olacaktır. Adeta bir hub olacaktır." diye konuştu.

Geçmişte Türk firmalarının Basra ve Irak'ın yeniden imarı ve kalkınmasında oldukça önemli rol oynadığını anımsatan Çavuşoğlu, Türk firmalarının buraya tekrar gelmesi için birlikte çaba sarf edildiğinin altını çizdi. Türk firmalarına çağrıda bulunan Çavuşoğlu, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını ve güvenlikle ilgili tedbirlerin alındığını belirterek Türk firmalarının buraya tekrar gelmesi için her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Ama esas desteği tabii burada Basra Valisi, vilayet meclisi ve yönetimi, buradaki aşiretler dahil kardeşlerimiz verecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Basra'da açacağı başkonsolosluğu sadece Vali İdani ve vilayet meclisine değil, tüm Basra halkına emanet edeceklerini belirtti.