Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte kendisini ziyaret eden Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jonathan Vance ile bakanlık binasında bir araya geldi.