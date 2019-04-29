Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte kendisini ziyaret eden Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jonathan Vance ile bakanlık binasında bir araya geldi.
Bakan Akar, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Vance ile bir araya geldi
29.04.2019 - 16:16 | Son Güncelleme: 29.04.2019 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jonathan Vance ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan akar,kanada,genelkurmay başkanı,
620955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/620955.aspx
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