Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlarda, PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.