Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ortak çalışmalarının olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise Yıldırım, “Cumhur İttifakı devam ediyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli İstanbul’da daha ziyade kampanyasını, faaliyetlerini sürdürecek biz de aynı şekilde bazı ortak programları da gerçekleştireceğiz. Bu şekilde inşallah güzel bir sonucu elde edeceğiz.” dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yasak geçişlerle ilgili cezalara ilişkin yapılan düzenlemeyle kaldırıldığını hatırlatan Yıldırım “Ondan sonraki uygulamalarda da yine bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye başlamış. Birinci sınıf araçlar ama işte Doblo ve benzeri araçlar hariç diye bir UKOME kararı olduğu için maalesef yine ceza yazılmaya başlanmış. Bu kararı da konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle düzeltiyorlar. İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giren ister taksi ister Doblo veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak” dedi.

Binali Yıldırım daha sonra geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.