Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, kendi alanında deneyim sahibi isimlerden oluşacak Yüksek İstişare Kurulu oluşturuluyor. Ülke meselelerinin tartışılacağı, çözüm önerilerinin gündeme geleceği kurulun üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, kurulda millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişiler görev alacak. Kurulda bu nitelikteki kişilerin kazanımlarından istifade edilmesi amaçlanıyor. Kurul üyeleri, bu üyelere yapılacak ödemeler ve çalışma esasları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek. AK Parti kaynakları, kurulda ekonomiden siyasete, bilim dünyasından sanata kadar belli başlıklarda kendi alanlarında deneyim sahibi olan isimlerin bulunacağını dile getirdi. Kurulda, ülke gündemindeki konular ele alınacak ve burada ortaya çıkan görüşler kapsamında uygulanabilir olanlar hükûmet politikası hâline getirilecek.