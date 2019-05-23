Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu Keçiborlu ilçesinde, M.S. - A.B. - N.G. - R.Ö. - B.A. - M.T. - B.T. - B.Ö. - M.A. - C.Ö ve R.A isimli 11 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.
Şüpheliler hakkında verilen karar gereği operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan zanlıların daha sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
Sosyal medyada terör propagandasına 11 gözaltı
23.05.2019 - 12:23 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta’da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu Keçiborlu ilçesinde, M.S. - A.B. - N.G. - R.Ö. - B.A. - M.T. - B.T. - B.Ö. - M.A. - C.Ö ve R.A isimli 11 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : sosyal medya,terör,propaganda,
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