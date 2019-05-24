MSB:"Atina’da yapıcı bir ortamda gerçekleşen Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. Görüşmelere yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor."
MSB:Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi
24.05.2019 - 15:55 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Atina’da yapıcı bir ortamda gerçekleşen Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. Görüşmelere yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor."
Etiketler : MSB:,
626918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626918.aspx
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