Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde yer alacak kule kesonu, suya batırıldı.

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları sona erdi.

Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarının batırma çalışmaları 9 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Asya yakasında, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisinde yerleştirilecek kesonun batırılması için ise dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katıldığı tören düzenlendi.

Törenin ardından batırma çalışması başlayan, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu saatte 40 santimetre batma hızıyla yaklaşık 24 saatte dip montajına ulaştı.

Çalışmalar kapsamında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden açılarak, boğazın her iki yönünde bekleyen gemiler belli bir sırayla trafiğe alınmaya başlandı.