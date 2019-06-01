Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.



Harekât kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları, 15 adet roket sevk fişeği, 7 kutu (2800 adet) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.