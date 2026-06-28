İhlas Haber Ajansı
2 metrelik yılan bulaşık makinesinin içinden çıktı
Hatay’da bulaşık makinesine giren ve paniğe neden olan 2 metrelik karayılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Dörtyol ilçesinde bulunan bir evde bulaşık makinesine yılan girdi. Durum karşısında panik yaşayan ve yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
DOĞAYA BIRAKILDI
Yılan, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla özel aparat ve eldivenle çıkartıldı. 2 metre uzunluğunda olduğu görülen karayılan, zarar verilmeden çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.
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