Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı'nın 10'uncu gününe girilirken, intikal halindeki askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker tedaviye alınırken, cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit asker için ise saat 09.00'da Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.