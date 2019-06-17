Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihî 23 Haziran seçimlerine bir hafta kala Afyonkarahisarlı siyasetçiler, İstanbul'a çıkarma yaparak hemşehrileriyle buluştu. Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezinde gerçekleşen kahvaltılı toplantıya Eski Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mahmet Zeybek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Veysel Eroğlu hemşehrilerine "23 Haziran sadece İstanbul için değil, Türkiye ve bölgemiz için de önemli tarihtir. Bu yüzden millî ve manevi değerlerine bağlı kişilerin vuracağı mührün Binali Yıldırım olması gerekir. Hepinizden bunu bekliyorum. Seferberlik yapmanızı özellikle rica ediyorum" diye seslendi.İstanbul'un susuz, çöp deryası olduğu yılları hatırlatan Eroğlu "Göreve geldiğimizde İstanbul'un 60 günlük suyu vardı. Bankalar İSKİ gibi bir kuruma çek karnesi dahi vermiyorlardı. İstanbul'un çehresini değiştirdik. Nerden nereye geldik" dedi. Eroğlu, daha sonra Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti'li Binali Yıldırım'ı telefonla aradı ve Afyonkarahisarlılara hitap etmesini istedi. Yıldırım, telefonda Afyonkarahisarlıların kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, önümüzdeki seçimlerde de destek vereceklerine inandığını söyledi.



Milletvekili Ali Özkaya ile Başkan Zeybek de Afyonkarahisar derneklerinin seçimlerde bir bütün olarak hareket etmesini rica etti. Zeybek "Sizlerle birlikte bu seçimi başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonra da İstanbul'daki hemşerilerimizle sık sık bir araya geliriz" diye konuştu.Yaklaşık bin kişinin katıldığı toplantıda Afyonkarahisar eski milletvekili Halil Aydoğan, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut AK Parti İlçe Başkanı Ali Diren, Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Haydarlı Belediye Başkanı Duygu Peker, Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal, Karadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy ile çok sayıda dernek başkanı hazır bulundu.

Üsküdar'da gerçekleşen toplantıya bine yakın Afyonkarahisarlı katıldı.