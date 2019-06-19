Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında satır başları;

Hep birlikte Sancaktepe'yi hedeflerimize uygun bir seviyeye çıkarmak için çalışacağız. 276 trilyon lirayı bulan 28 kalem yatırım ve hizmetlerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Fatih mesire alanı, kız yurdu, sağlık ocağı, engelli rehabilitasyon merkezi bugün açılışını yapacağımız projeler arasında. Gençler Sancaktepe'nin 20 yıl öncesini bilse daha farklı oy verecek. Sancaktepe'de çöp dağları vardı. Biz iktidar olduk, Sancaktepe farklı bir ilçe oldu. Adeta küllerinden doğdu.

Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday İstanbul'un neresinde ne oldu haberi yok, sanki İstanbul'da hiç yaşamamış.

AK Parti kurulduğu günden beri projeyle, yatırımla milletimizin gönlüne girmiş bir partidir. Bizim lugatımızda yalan ve iftira konuşmanın asla yeri yoktur.

Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetin yıllarını heba etti. Bu ülkenin ve milletin boş lafa, kendini olmadığı biri gibi göstermeye karnı toktur. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, enerjide devrim yaptık.

CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Şimdi gelen aday da farklı olmayacaktır. Pazar günü inşallah farklı bir müjdeyle yola devam etmeliyiz.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilefa bu kadar uzun dönem büyüme yaşadı. Bu içerdekileri de rahatsız etti. Maruz kaldığımız saldırıların CHP ve HDP tarafından hararetli şekilde desteklenmesinin nedeni budur.

Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazdılar. CHP zihniyetine sesleniyorum. Zulüm 1453'te başlamadı, gönüllerin fethi 1453'te başladı.

31 Mart'ta seçimin neticesine en çok sevinenler arasında Yunanlar vardı. Bu pazar günü bunu tersine çevirmeye var mıyız?

Mursi,'nin şehadeti sonrası verilen mesajları hatırlayın. Sergilenen çirkeflikleri gördüğünüzde insanlıktan utanıyorsunuz. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?

Kefenini giyerek bu yola çıkanlara korku asla yakışmaz.

Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde malesef çırpındı. Yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyordu. Ben de diyorum ki Mursi eceliyle değil öldürülmüştür