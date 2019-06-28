Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Tunç'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
28.06.2019 - 11:49 | Son Güncelleme: 28.06.2019 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,şehit,başsağlığı,
633579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633579.aspx
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