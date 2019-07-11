Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

"Ülkemize karşı terör enstrümanın bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Terörle mücedele kararımız sürüyor."

"Srebrenitsa moden dünyanın bir utancıdır. Büyük bir insani dramdır. Umarız ders alınır ama her seferinde böyle söylüyoruz. Kimse kolunu kıpırdatmıyor."

"15 Temmuz'da milletimiz topyekün direnerek, demokrasimizin milli kimliğimizin bir parçası oldğunu dünyaya göstermiş oldu."

"Demokrasimizi korumak için çok bedel ödemiş bir ülkeyiz"

"8-15 Temmuz haftasında birçok etkinlik gerçekleştirilecek."

"MKYK toplantısında iç ve dış politikalar ile sosyal politikalar konuları ele alınıyor."

"27 Mayıs'tan bu tarafa terör örgütüne karşı Hakurk bölgesinde yoğun bir harekat sürüyor. Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor."

"Terörle ücadelenen siyasi kısmı da yakın şekilde takip ediliyor. Bu konuda Iraklı makamlarla çalışmalar yapılıyor."

"S-400'ler Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili bir ihtiyaçtır."

"S-400 konusunda CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar."

"Balkanların barış ve istikrarı bizi doğrudan ilgilendirmektedir."

"Herhangi bir siyasi parti zayıfladığında Türkiye karşıtlığını savunmak Yunan siyasetinde bir gelenek. Türkiye'nin komuşuluğu paha biçilemezdir. Türkiye hiçbir zaman Yuanistan zayıfken bundan yararlanmadı. Türkiye Yunanistan krizdeyken ona ekonomik çözüm bulmaya çalışmıştır, oysa onlar AB üyesi olmalarını bize karşı kullanıyor."

"Rum tarafını hukuksuz bir şekilde AB'ye aldılar. Rum tarafı sözünü tutmamakla meşhur. Tek taraflı eylemlere karşı kendimizi korumak için faaliyet yürütüyoruz. Rum tarafı sondajlara başladığında Türkiye uyardı."

"Avrupa Birliği Rum tarafının Akdeniz'deki çalışmalarına hiç ses çıkarmadı, ne var ki Türk tarafı hakkını aramaya başladığında, 'Bunu nasıl yapaliriz? Sorunu nasıl çözebilir?" şeklinde yaklaşmadılar. Rum tarafı Kıbrıs tarafına hakkını vermedikçe Yavuz ve Fatih gemilerinin çalışmaları devam edecektir. Rum tarafı tektaraflı olarak Kıbrıs tarafının hakkını yiyemeyecektir. Avrupa mercileri iki tarafın da haklarının korunduğu olduğu ortak bir çözüm yolu bulmalıdır."

"Avrupa Birlliği sorun çıkarma yolunu tercih ediyor. Avrupa Birliği ilkeler temelinde hareket etmelidir."

"(Doğu Akdeniz'de Sondaj gerilimi) AB sorun çıkarma yolunu tercih ediyor."