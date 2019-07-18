Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde görevli Prof. Dr. Ercümend Arvas ve Doç. Dr. Mehmet Kemal Özdemir, dünya gündemini meşgul eden Türkiye savunma sanayiinin son gözdesi S-400’ler hakkında bilgi verdi.

F16’larda kullanılan radar sinyalinin tasarımcısı, aynı zamanda TÜBİTAK Savunma Teknolojileri Grup Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kemal Özdemir, kamuoyunda S-400’lerin yanlış algılandığını söyledi. Doç. Dr. Özdemir, S-400 denildiğinde akla sadece füzelerin geldiğini ancak füzenin sistemin en son kısmı olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

Sistem, birbirine entegre birçok farklı alt bileşenden oluşuyor. Asıl alt sistem elektronik kalkan dediğimiz kısım. “Kendi gökyüzümüzde ne kadar güvendeyiz” sorusu tarih oluyor. Bilindiği üzere hava sahamızda yoğun bir trafik var. Bunlar yabancı yolcu uçağı mı, ajan hava araçları mı, bizim mi yoksa düşmanın mı hepsini bilmemiz gerekiyor.

S-400’ün savunma kalkanı alanının şimdilik en iyisi. Sistemin ikinci artısı ateşleme kabiliyeti. Hedefte en ufak bir sapma yok. Mesela, havada farklı yönlerde ilerleyen saatte 10 bin kilometreden daha hızla giden iki cisim düşünün. Bir milimden az açı sapmaları bile sizi kilometrelerce öteye savurabilir. Sistem o kadar hassas ki mikro düzeydeki açıyı kaçırmıyor. Bu sayede füze sert rüzgârlarda bile rotasından sapmıyor.

ABD S-400’E NEDEN KARŞI?

Hâlihazırda millî askerî çip, İHA’ların birbiriyle haberleşmesi, 6G, millî radar ve yerli işlemci üzerine çalışmalar yapılan Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Dr. Özdemir, ABD’nin S-400 alımına niçin karşı geldiği konusuna da açıklık getirdi. Doç. Dr. Özdemir, S-400’lerin Türkiye’nin yukarıdaki gözü olacağını belirterek “Sistemin birçok farklı frekans bantlarındaki gözlem kabiliyeti sayesinde topraklarımızda bizden gizli hiçbir yapı ve tehdit kalmayacak. İstanbul Levent’teyseniz büyük binaları görürsünüz. Ancak Silivri’deyken Levent’e uçan sineği göremezsiniz. Yani büyük füzeleri tespit edebilirsiniz. Ancak önemli olan küçük olduğu kadar taktiksel uçan ve radara yakalanması çok zor olan F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarını da yakalayabilmektir. İşte S-400’ler bu alanda uzman. Türkiye S-400’lerle toprağının her karışının kontrolünün yanı sıra kendi hava sahasının güvenliğini de sağlamış oldu” diye konuştu.

Prof. Dr. Arvas: Bakım ve yazılımı yapacak ekibimiz var

Prof. Dr. Ercümend Arvas da ABD basını tarafından ortaya atılan “S-400’lerin Rusya’nın kontrolü altında kullanılacağı” yönündeki spekülasyonlara bilimsel olarak cevap verdi. F-16 ve benzeri jetlerin dış dünyayla haberleşmesini sağlayan transponder sistemi ile yerli bir pasif radarın tasarımcısı olan Prof. Dr. Arvas, Türkiye’de S-400’lerin bakımı ve yazılımını yürütecek mikrodalga mühendis ekibinin olduğuna dikkat çekti. Medipol Üniversitesinde mikrodalga mühendisliği üzerine çalışan güçlü bir ekibin ve bölümün olduğunu açıklayan aynı zaman da ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Arvas “Ekipte F-16 gibi uçaklarda kullanılan bazı hassas mikrodalga devrelerinin tasarım, imalat ve testlerinde bulunan değerli isimler var” bilgisini verdi.

Prof. Dr. Arvas, mikrodalga frekansları üzerindeki çalışmalarda Türkiye’nin geldiği noktayı şöyle açıkladı: Haberleşmede, sağlıkta, üretimde, rezerv çıkarmada ama en önemlisi millî savunmada mikrodalga frekansı kullanıyoruz. Görüntülü haberleşmenin süresi azalıyor. Pasif radar sistemiyle sinyal göndermeden hava araçlarının, yerini, rotasını ve niyetini tespit edebiliyoruz. Bunun yanı sıra ekibimle birlikte tasarımı tamamen bize ait olan duvar ötesi radar projesini sonuçlandırdık. Duvarın arkasında insan mı silah mı var belirledik. Bu teknolojiler bize kendi sınırlarımızda daha rahat nefes aldıracak.