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Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
25.07.2019 - 08:25 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 08:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Erçiş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarna Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Etiketler : van,terör operasyonu,içişleri bakanlığı,
639412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/639412.aspx
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