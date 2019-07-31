Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. Erdoğan, kabulde, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bağışı
31.07.2019 - 18:17 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,kurban bağışı,diyanet,
640855 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640855.aspx
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