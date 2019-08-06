Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu bankaları öncülüğünde başlayan ve daha sonra da katılım bankaların da sürece dahil olduğu konut kredi faizlerindeki indirim seferberliği vatandaş arasında heyecana yol açarken gayrimenkul sektörü temsilcileri ise beklediklerinden daha yüksek gelen indirim oranları karşısında memnuniyetlerini dile getirmeye başladı.

Öte yandan 0,99 faizle konut sahibi olmak isteyen çok sayıda ev hayali kuran vatandaş inşaat firmaları ile emlakçıların kapısını aşındırmaya başladı.

100 bin TL'de 120 ay vadede 45 bin TL'lik avantaj sağlayacak indirim sonrası bazı uyanık ev sahipleri ve inşaat firmalarına yönelik ise sektör temsilcileri kritik bir uyarıda bulunuyor.

VATANDAŞ HAYALİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Faiz indirim kararını emlakçı esnafı olarak uzun zamandır beklediklerini söyleyen Sivas Emlak Müşavirleri ve Danışmanları Derneği Başkanı Kerim Çayır, “Neredeyse 1 yıldır bu çağrıyı devlet yetkililerinden talep ettik. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte birçok vatandaşımız talepte bulunarak ev aramaya girişti. Bu oranlar biraz daha düşmeli, mevduat faizlerinin de düşmesi gerekiyor" dedi.



SEKTÖR CAN ÇEKİŞİYORDU

İndirim kararından önce faiz oranlarının çok yüksek olması nedeniyle konut satışlarının yok denecek seviyeye geldiğinin altını çizen Çayır, “Son açıklanan konut satış istatistiklerine göre ülke genelinde Haziran ayında 61 bin 355 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 geriledi. Sektörümüz çok zorda idi. Adeta can çekişiyordu” diye konuştu.

45 BİN TL CEPTE KALACAK

Faiz indirim kararının kredi kullananlara sağladığı karı rakamlar üzerinden yola çıkarak anlatan Çayır, “Yüzde 0,99 ile 100 bin liralık bir konut kredisinde 10 yılda ödenecek olan 116 bin liralık faiz bedeli 71 bin liraya kadar iniyor. Bu da iki oran arasında 45 bin liralık faiz bedelinin cepte kalacağı anlamına geliyor. Beklentimiz 0,70 ama buna şükür deyip ev alacakların bu oranları iyi değerlendirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.