Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

ŞEHİTLERİMİZİN HİÇBİR FEDAKARLIĞI BOŞA GİTMEDİ, GİTMEYECEK

Dört buçuk aylık bir aranın ardından Trabzon ile buluşmak bizi ayrıca memnun etti. Başlamadan evvel kahraman gelin şehitlerimize bir fatiha okuyalım. Hiçbir şehidimizin kahramanlığı, fedakarlığı Allah'ın izniyle boşa gitmemiştir. Gitmeyecektir. İşte 22 teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Ahdimiz var, kararlılığımız var. Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. Giriyoruz.

Polisimizle, askerimizle, korucularımızla dağ tepe demeden bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sonuna kadar da sürdüreceğiz. Tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Rabbim hepsini de muhafaza etsin diyorum.

BU ÖRGÜTÜN UZANTILARINA SANDIKTA CEVAP VERİN

Bu örgütün meclisteki uzantılarına, temsilcilerine en büyük cevapları sandıkta vermeliyiz. İşte biz bu milletin alın teriyle kazandığı paraları Kandil'e gönderenlerden hesap sorduk ve onları görevden aldık mı? Aldık. Biz bunlarla dirsek temasına girmedik girmeyiz. Davetlerimize çağırmadık çağırmayız.