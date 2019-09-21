Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Savcı ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ’ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakim, ifade işlemi sonucunda şüphelilerin “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “öldürmeye teşebbüse, yağmaya ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek” suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.