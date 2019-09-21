Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.
Savcı ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ’ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakim, ifade işlemi sonucunda şüphelilerin “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “öldürmeye teşebbüse, yağmaya ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek” suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.
Demirtaş ve Yüksekdağ’a Kobani’den tutuklama
21.09.2019 - 03:45 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014’teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklanmalarına karar verildi.
Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.
Etiketler : figen yüksekdağ,selahattin demirtaş,
651634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651634.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER