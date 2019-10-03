Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay hanım ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tarık Ünlüoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.