Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay hanım ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tarık Ünlüoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu'nun eşine başsağlığı
03.10.2019 - 13:51 | Son Güncelleme: 03.10.2019 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,taziye,tarık ünlüoğlu,story_,
654073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654073.aspx
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