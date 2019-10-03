Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay hanım ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tarık Ünlüoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.