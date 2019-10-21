Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 14-20 Ekim 2019 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, 350 adet Extacy hap, 10,38 gram eroin maddesi, 1,99 gram metamfetamin maddesi, 250 gram toz esrar, 0,29 gram afyon sakızı maddesi, 18 bin 949 paket bandrolsüz sigara, 5 kilo 215 gram motorin, 1 adet seyyar akaryakıt pompası, 5 adet akaryakıt tankı, 1 adet sentetik ecza maddesi, 874 çift ayakkabı, 275 adet spor ayakkabı, muhtelif çeşit ve miktarlarda tekstil ürünü, süs eşyası ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup bu şahıslardan 7’si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.