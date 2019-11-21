Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da yaşayan ve 18 Kasım 2018’de internetten tanıştığı erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu ile görüşmek için İzmir’e gelen Meral Polat (38), tam 1 yıldır kayıp. 2 çocuk annesi Meral Polat’tan haber alamayan annesi F.P., 19 Kasım 2018’de kızı için kayıp başvurusu yaptı. Kızından haber alamayan anne, daha sonra Meral Polat’ın öldürülmüş olabileceğini söylemesi üzerine, soruşturma derinleştirildi.

İddialara göre Meral Polat, erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu’nun eski eşi ile halen görüşmesine sinirlendi ve ikili arasında tartışma çıktı. Emiroğlu, ifadesinde Meral Polat’ın kıskançlık krizi geçirdiğini ve Bayraklı sahil kenarında bulunan otoparkta araçtan indiğini ve kendisinden bir daha haber alamadığını söyledi. Bölgedeki şehir polis kamera görüntüleri incelendiğinde ise Emiroğlu’nun kullandığı hafif ticari araçta Meral Polat’ın da bulunduğu ve genç kadının araçtan hiç inmediği belirlendi. Bunun üzerine Meral Polat’ın Hüseyin Emiroğlu tarafından öldürüldüğü şüphesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca bir iddianame hazırlandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, 19 Kasım 2018 günü Hüseyin Emiroğlu ve Meral Polat’ın araç içinde Bayraklı sahil kenarında bulunan otoparkta oldukları, Polat’ın araçtan hiç inmediği, saat 12.58’de aracın park yerinden hareket ettiği ve bu saatten 11 dakika önce Meral Polat’a ait cep telefonunun tümüyle kapatıldığı ve bir daha hiç sinyal alınamadığı ifade edildi. Emiroğlu’nun saat 13.04’te Meral Polat’ın araçtan inmediği halde tek başına iş yerine geldiği ve Emiroğlu’nun Meral Polat’ı araç içinde hareketsiz hale getirerek ön koltuktan aracın arka bölümüne geçirdiği kanaatine varıldığı belirtildi.

7-8 saat süren yengeç avından 50 dakikada dönmüş

Hüseyin Emiroğlu’nun, çevresindekilere yengeç avına gittiğini söylediği 20 Kasım 2018’de cep telefonunun sinyal ve konum bilgilerinden Menemen Seyrek’e gittiği ve 50 dakika boyunca cep telefonunun Foça Katı Atık Toplama Merkezi istasyonundan sinyal verdiği ifade edilen iddianamede, “Alınan bilgilerden yengeç avının takribi 7-8 saat sürdüğünün tespit edildiği halde şüphelinin ortalama 50 dakika kadar yengeç avlama bölgesinde bulunduğu anlaşılmıştır. Tüm delillerin incelenmesiyle şüpheli Hüseyin Emiroğlu’nun, kıskançlık nedeniyle kendisiyle tartışan Meral Polat’ı araç içinde tartışma sonucu öldürdüğü, cesedi araç arkasında muhafaza ederek avlanmaya gittiği deniz kenarındaki balçık bölgelerden birine gömerek cinayeti işlediği kanaatine varılmıştır” denildi.

Emiroğlu, iddianameyi kabul eden İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler ortaya çıktı

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinin görevlendirdiği bilirkişi, Bayraklı’daki otopark ve civarını gören farklı noktalardaki 9 farklı şehir polis kameralarının kaydettiği görüntüleri inceledi. 19 Kasım 2018 günü saat 09.57’de Hüseyin Emiroğlu ve Meral Polat’ın hafif ticari araçla Bayraklı sahilindeki otoparka geldiklerinin tespit edildiği ifade edilen bilirkişi raporunda, aracın 2 saat 6 dakika otoparkta kalarak 12.04’te hareket ettiği ve araçta yine Hüseyin Emiroğlu ve Meral Polat’ın birlikte olduğu belirtildi. Raporda, daha sonra Altınyol’dan Konak istikametine giden aracın park cebinde durduğu ve buradan saat 12.58’de ayrıldığı ifade edildi.